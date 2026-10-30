Hristodulidis'ten kayıplarla ilgili iş birliği çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk tarafını “iş birliğine" çağırdı.

Haravgi gazetesi Hristodulidis’in “Kıbrıs Kayıplar Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk tarafına “özlü iş birliği yapma” çağrısında bulundu.

Nikos Hristodulidis, Türk askerinin elindeki bilgileri paylaşması ve olası gömü alanlarına ulaşılmasını sağlaması için her iki tarafa da çağrı yaptı.

Askeri arşivlere ve ölen kişilerin taşınmasına ilişkin verilere koşulsuz ulaşılmasını da talep eden Hristodulidis, sınırlandırma bulunan bölgelerdeki kazı çalışmalarının ve araştırmaların da kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, durgunluğu ve unutmayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını, her kayıpla ilgili gerçeğin, adalet, sürdürülebilir barış ve uzlaşma için önkoşulu da teşkil ettiğini ifade etti.

“Kayıplar Günü”nün önemini vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tanıklıkların değerlendirilmesi, arşivlerin kullanılmasını ve kimlik belirleme çalışmalarının hızlandırılmasını güçlendirerek Kayıp Şahıslar Komitesi’ni desteklediğini belirtti.

Hristodulidis yazılı açıklamasında konunun Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumla da temas gerektirdiğini ifade ederek, kayıp ailelerine yıllardır beklediği cevabı verene kadar çabalarının durmaksızın devam edeceğini kaydetti.