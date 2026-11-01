Eklektik Manifest 2, Ulus Baker’in düşünsel mirasıyla başladı

Eklektik Manifest sanat etkinliğinin ikincisi, dün akşam Lefkoşa’da Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen “Ulus Baker’in İzinde: Ars Memorativa” etkinliğiyle başladı.

Eklektik Manifest’in ikincisi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Vedat Kaner Vakfı iş birliğinde, ARKHE organizasyonuyla düzenleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıslı düşünür ve sosyolog Ulus Baker’in yaşamını ve düşünsel mirasını odağına alan programın açılışı dün akşam yapıldı. Program kapsamında Biyografik Fragmanlar Sergisi ile Tanıklık Buluşması da düzenlendi.

Gazeteci Nazar Erişkin’in moderatörlüğündeki buluşmada Harper Orhon ve Nilgün Orhon, kardeşleri Ulus Baker’in çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin anı ve tanıklıklarını konuklarla paylaştı.

Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, Thomas Balkenhol’un Ulus Baker’in dersleri üzerine hazırladığı deneysel kurgu odası da yer aldı.

Etkinlikte, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ARKHE Direktörü Halil Duranay konuşma yaptı.

Harmancı: Ülkenin yetiştirdiği ender filozoflardan biri

LTB Başkanı Harmancı, ülkenin yetiştirdiği ender filozoflardan biri olmasına rağmen çoğunlukla yalnızca ismi bilinen Ulus Baker’e ithaf edilen üç aylık Eklektik Manifest 2 programının; onun anılarının, düşünsel dünyasının, yaşam biçiminin ve felsefesinin daha iyi anlaşılması, görünür kılınması ve toplumla buluşması adına çok önemli olduğunu söyledi.

Harmancı, “2022 yılında Ulus Baker’in adını bir sokağa verdiğimizi ancak bundan çok daha fazlası yapılması gerektiği konusundaki sözümü de Eklektik Manifest aracılığı ile yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

Üçüncü yılını doldurmaya hazırlanan ARKHE’nin ülkede eksikliği hissedilen özgürlükçü alanın altını doldurma yolunda ilerlediğini belirten Harmancı, Halil Duranay’ın öncülüğündeki ARKHE ekibinin kentin kalıcı kültür ve bellek çalışmalarını emin adımlarla sürdürdüğünü belirtti. Harmancı, LTB Belediye Meclisi’nin de aldığı kararlarla ARKHE’nin yarattığı bu alanı desteklediğini kaydetti.

Duranay: Ulus’un düşüncesine, doğduğu kentte kalıcı bir alan açmak istiyoruz

ARKHE Direktörü Duranay ise Eklektik Manifest’in ikinci edisyonunu, Ulus Baker’in düşüncesinden hareketle araştırmalar, tanıklıklar ve sanatsal üretimlerle gelişecek bir süreç olarak tasarladıklarını belirtti. Baker’in yaşam öyküsündeki yanlışları ve boşlukları ilk elden kaynaklarla araştırmayı önemsediklerini vurgulayan Duranay, programın ötesinde bir belgesel ve ARKHE bünyesinde Ulus Baker Kuramsal Üretim Merkezi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Programa katkı sağlayanlara teşekkür eden Duranay, “Ulus’un düşüncesine, doğduğu kentte kalıcı bir alan açmak istiyoruz. Bu gece, hatıralarıyla, düşüncesiyle ve henüz birlikte üreteceklerimize ilham veren sorularıyla Ulus eve dönüyor” dedi.

Ulus Baker’in yaşamından fotoğraflar, metinler ve filmler

Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan ilk sergi, iki odadan oluşuyor. İlk odada Baker’in çocukluk ve gençlik fotoğrafları, Kıbrıs üzerine yazdığı metinlerden seçilmiş bölümler ve çocukluğunun geçtiği mahallenin bugünkü görüntüleri yer alıyor. İkinci odada ise Thomas Balkenhol’un Baker’in GİSAM dersleri etrafında oluşturduğu deneysel film sergileniyor.

Bu ay başlayacak ikinci etapta, Ulus Baker’in yaşam öyküsüne ilişkin araştırmalar yeni tanıklıklar ve belgelerle genişletilecek.