Dr. Turgut Küçük Tıp Bursu bu yıl ilk kez başarılı tıp öğrencisi Mısra Oral’a verildi

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından merhum genel cerrah Dr. Turgut Küçük’ün anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Dr. Turgut Küçük Tıp Bursu bu yıl başarılı tıp öğrencisi Mısra Oral’a verildi.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından verilen bilgiye göre, burs, Dr. Turgut Küçük’ün mesleki mirasını genç hekimlere aktarmak ve başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla oluşturuldu.

Bu kapsamda düzenlenen buluşmada, Dr. Turgut Küçük’ün eşi İsmet Küçük, kızı Gönül Küçük Erensu, oğlu Alkan Küçük, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Mütevelli Heyeti Üyesi Burak Kavuklu, vakıf temsilcileri ve bursiyer Mısra Oral bir araya geldi.

Buluşmada, Dr. Turgut Küçük’ün yaşamı, hekimlik anlayışı ve Kıbrıs Türk sağlık hizmetlerine yaptığı katkılar anıldı.

Kavuklu: “Bu burs onun değerlerini geleceğe taşıyacak”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, burs takdimi kapsamında düzenlenen buluşmada, Dr. Turgut Küçük’ün anısını genç bir tıp öğrencisinin eğitim yolculuğuna katkı sağlayarak yaşatmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bu burs onun değerlerini geleceğe taşıyacak.” dedi.

Buluşmada ayrıca, Dr. Turgut Küçük’ün ailesi ve Vakıf temsilcileri tarafından bursiyer Mısra Oral’a eğitim hayatı boyunca mentorluk desteği verilerek, akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlanacağı belirtildi.

Bu yıl ilk kez verilen bursun, önümüzdeki yıllarda da başarılı tıp öğrencilerine ulaştırılması ve genç hekimlerin eğitim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Dr. Turgut Küçük kimdir?

Dr. Turgut Küçük, Kıbrıs Türk sağlık tarihinde uzun yıllar hizmet vermiş, meslek yaşamını insan sağlığına adamış ve özellikle genel cerrahi alanındaki bilgi ve deneyimiyle iz bırakmış bir hekimdi.

Tıp eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Küçük, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde genel cerrahi ihtisasını yaptıktan sonra ülkesine dönerek Kıbrıs Türk halkına hizmet etti.

Küçük, meslek yaşamı boyunca genç asistanların yetişmesine katkıda bulundu, mesleğe yeni başlayan hekimlere yol gösterdi.