"İyimserim, çalışmaya devam edeceğim"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Holguín, gelecek hafta yapılacak üçlü görüşme öncesinde hazırlık niteliğinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede pek çok konuyu ele aldıklarını ifade eden Holguín, “Geçen gün güneyde de ifade ettiğim gibi, iyimserim. Umarım adada bu konuda tek başıma değilimdir” dedi.

Holguín, çalışmaya devam edeceğini belirterek, Erhürman ile verimli ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan Holguín’i Cumhurbaşkanlığına gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ karşıladı.