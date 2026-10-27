Creditwest Bank çalışanlarına meme kanseri farkındalık eğitimi

Creditwest Bank, Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın çalışanlarına yönelik eğitim gerçekleştirdi.

25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eğitim, Klinik Sağlık Psikoloğu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim tarafından verildi. Eğitime Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada da katıldı.

Eğitimde meme kanserinde erken teşhisin önemi, risk faktörleri, hastalığın belirtileri ve korunmaya yönelik önlemler ele alındı. Katılımcılara düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programlarının önemi hakkında bilgi verilirken erken belirtilerin tanınması ve olası değişikliklerin zamanında fark edilmesi konuları da değerlendirildi.

Kadınların sağlık kontrollerini ertelemesine neden olabilen korku, bilgi eksikliği ve çekingenlik gibi etkenlerin de ele alındığı eğitimde, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.