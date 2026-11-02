Bazı yollar trafiğe kapanacak

Karayolları Dairesi, yarın Mersinlik kavşağı ile Kantara Gençlik Kampı kavşağı arası güzergahının çarşamba ise Bahçeler’de İskele Balık önünün trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersinlik kavşağı ile Kantara Gençlik Kampı kavşağı arası güzergâh yarından itibaren ikinci duyuruya kadar trafik akışına kapatılacak.

Çarşamba günü ise Bahçeler bölgesinde İskele Balık önü trafik akışına kapatılacak ve trafik yerinde yapılan servis yolları kullanılarak sağlanacak.