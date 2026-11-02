“Din İşleri Dairesi personelinin maaşları henüz ödenmedi”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakanlığa bağlı Din İşleri Dairesi personelinin maaşlarının henüz ödenmediğini belirterek, hükümete tepki gösterdi.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakanlığa bağlı Din İşleri Dairesi personelinin maaşlarının henüz ödenmediğini belirterek, hükümete tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, 2 Kasım olmasına rağmen Din İşleri Dairesi çalışanlarının maaşlarını alamadığını ifade etti.
Barçın, “Üstel Hükümeti, ödenmeyen maaşlarla ilgili çalışanlara ve kamuoyuna bir açıklama yapacak mı?” diye sordu.
Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler : Devrim Barçın