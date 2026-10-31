Baf açıklarında ticari bir gemi battı..

Kıbrıs'ın güneyinde Baf açıklarında batmak üzere olan Tanzanya bayraklı bir ticari gemideki 10 mürettebat kurtarıldı.

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren “Arama, Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nin (KSED) dün akşam, ticari bir geminin Baf açıklarında batmak üzere olduğuna dair bilgi alması üzerine harekete geçtiği belirtildi.

“Philenews” internet sitesine göre, Baf’ın 90 deniz mili batısında, 10 kişilik mürettebatı olan, Tanzanya bayraklı “As Dream” isimli ticari gemi battı.

KSED’in, ulusal “Nearhos” planını devreye koymasıyla arama ve kurtarma çalışmalarının ilgili birimlerin de katılımıyla havadan ve denizden yapıldığı belirtilen haberde çalışmalar neticesinde 10 mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı da ifade edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da ilgili elçiliklere olayla ilgili bilgilendirme yapıldı.