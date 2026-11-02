İtfaiye Müdürlüğü, olası yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunarak, yangın riskini azaltmak için alınması gereken önlemleri hatırlattı.

“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığıyla yayımlanan bildiride, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların vakit kaybetmeden 199 İtfaiye İhbar, 177 Orman Yangını İhbar veya 155 Polis İmdat hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Bildiride, araçla seyir halindeyken veya çevrede bulunulduğu sırada yol kenarlarına, ormanlık alanlara ve arazilere sigara izmariti atılmaması, sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonlarına veya yanıcı maddelerin üzerine bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Spiral makinesi, kaynak makinesi, pürmüz ve oksijen kaynağıyla yapılan çalışmalar sırasında çevredeki yanıcı maddelerin ve kuru otların temizlenmesi, yangın söndürme cihazı ile gerekli araç ve gereçlerin hazır bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Trafo merkezleri, elektrik direkleri, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında tellerin üzerine düşebilecek ağaç dallarından kaynaklanabilecek tehlikelerin 188 Elektrik Arıza Hattı’na bildirilmesi istendi.

Ev ve iş yerlerinde priz çoğaltıcılarına aynı anda birden fazla yüksek akım tüketen cihazın bağlanmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekilen bildiride, bu tür cihazların doğrudan duvar prizine takılması, deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve elektrikli cihazların çalışır durumda unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, motorlu araçlarda, iş yerlerinde ve konutlarda uygun yangın söndürme cihazı bulundurulmasının ve kullanımının öğrenilmesinin önemine işaret edilerek, özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servis, bakım, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması gerektiği belirtildi.