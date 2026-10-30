Rüya Taner, Katar’da konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı ve konser piyanisti Rüya Taner, pazartesi günü Katar’da piyano resitali gerçekleştirecek.

Taner’in verdiği bilgiye göre, Katar Kültür Köyü Vakfı (Katara Cultural Village Foundation) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen konser, saat 19.00’da, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Katara Opera House’da yer alacak.

Taner konserde, İpek Yolu’nun kültürel ve müzikal mirasından ilham alan, “Sweet Waters of Asia” (Asya’nın Tatlı Suları) başlıklı özel repertuvarını seslendirecek.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın müzikal zenginliklerini bir araya getiren program, klasik müzik, caz ve halk müziğinden seçkin eserlerden oluşuyor.