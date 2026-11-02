Emanet kredi kartı ile harcama yaptı, adaya girişinde tutuklandı

Demirhan’da emanet kredi kartı ile marketten harcama yapan kişi dün adaya giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, N.A.Ş. (K-51), 22 Eylül tarihinde, bir şahıstan emanet olarak aldığı kredi kartı ile kart sahibinin izni olmadan bir marketten toplam 13 bin 501,17 TL harcama yaparak, söz konusu mablağı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada N.A.Ş, dün Ercan Havalimanı’ndan adaya giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

Güzelyurt’ta bir şahsı darp edip, cep telefonunu çalan kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta bir park alanında dün saat 16.00 sıralarında, kimliği meçhul bir şahıs, başka bir şahsın sağ elini sıkarak, darp ettikten sonra, elinde tuttuğu cep telefonunu çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(E-25) tespit edilerek, tutuklandı.

Kaçak yaşayan 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan kontrol ve denetimlerde, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Mağusa’da park halindeki araçta yangın

Mağusa’da Deniz Piyade Caddesi’nde bugün saat 02.30 sıralarında, park halinde bulunan JE 492 plakalı araçta yangın çıktı.

Yangında, aracın kapı lastikleri kısmen yandı, tavan, ön kaput, bagaj ve tüm kapı boyaları da islenerek, zarar gördü.

Bölge sakinleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.