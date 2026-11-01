Özcan Deniz, Merit Park Hotel sahnesinde hayranlarını büyüledi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz, 31 Ekim Cumartesi akşamı Girne’nin gözde otellerinden Merit Park Hotel’de yüzlerce seveniyle buluştu. Sahne enerjisi, karizması ve sevilen şarkılarıyla dikkat çeken sanatçı, müzikseverlere duygu ve eğlencenin iç içe geçtiği özel bir konser yaşattı.

Geceye “Canım” şarkısıyla başlayan Özcan Deniz, daha ilk dakikalardan itibaren dinleyicilerinden büyük ilgi gördü. Konser sırasında Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan sanatçı, bu anlamlı günün heyecanını seyircileriyle paylaştı. Repertuvarında “Beni Affet”, “Ya Evde Yoksan”, “Aslan Gibi” ve “Dön Desem” gibi sevilen eserlerine yer veren Deniz, geniş müzik yelpazesiyle farklı duyguları bir araya getirdi.

“Nasip Değilmiş” duygulandırdı, “Derin Duygular” coşturdu

Konserin en dikkat çekici anlarından biri, Özcan Deniz’in “Nasip Değilmiş” şarkısını seslendirmesiyle yaşandı. Sanatçının etkileyici yorumuyla dinleyiciler duygusal anlar yaşarken, hareketli ritmiyle öne çıkan “Derin Duygular” parçası eğlencenin temposunu yükseltti. Seyircilerin şarkılara coşkuyla eşlik etmesi, gecenin atmosferine ayrı bir renk kattı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da geniş kitlelerin beğenisini kazanan Özcan Deniz, sahnedeki doğal tavırları ve seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle öne çıktı. Romantik şarkılardan hareketli eserlere uzanan performansı, konser alanındaki müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Merit Park Hotel’de gerçekleşen konser, Özcan Deniz’in farklı dönemlere damga vuran şarkıları ve sahne performansıyla hafızalarda iz bıraktı.