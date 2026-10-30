“Yıl sonundan önce bir 5+1 konusunda iyimserim”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Ángela Holguin, yıl sonundan önce Kıbrıs sorununda 5+1 formatında bir toplantının gerçekleşebileceğine dair iyimserliğini koruduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Holguin, liderlerle 9 Kasım’da yapacağı üçlü görüşmeyi doğrulayarak, Genel Sekreter António Guterres tarafından kendisine verilen yetki doğrultusunda ilerleme sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Politis’in haberine göre, “İlerleme için çabalıyoruz ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Genel Sekreter’in benden istediği bu” diyen Holguin, Guterres’in, görev süresinin son gününe kadar Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için mümkün olan her fırsatı değerlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu olarak nitelendiren ve görüşmede, Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türk lider Erhürman ile yaptığı son toplantı hakkında kendisine bilgi verildiğini belirten kişisel temsilci, iki liderin doğrudan görüşmelerini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Holguín, “İyimserim ve umarım gelecek hafta bazı sonuçlar elde etmeyi başarırız” ifadelerini kullandı.

Yıl sonundan önce 5+1 formatlı toplantının düzenlenmesi ihtimali hakkındaki bir soruya karşılık Holguín, iyimserliğini koruduğunu söyledi.

Ancak Holguin, böyle bir toplantının gerçekleştirilebilmesi için güven artırıcı önlemler, görüşmelerin metodolojisi ve esasa dair ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, BM Genel Sekreterliği görevine ilgi duyup duymadığı sorulan Holguín, kesin bir ifadeyle; “Hayır, hayır, hayır” yanıtını verdi.

Holguin’in Pazartesi de Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la görüşmesi bekleniyor.