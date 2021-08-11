6 kişiye daha KKTC yurttaşlığı
Bakanlar Kurulu 6 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
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Bakanlar Kurulu 6 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
10 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; Türkmenistan doğumlu Gurbanmyrat Bayramov'un, Viranşehir doğumlu Fatih Ayhan'ın, Adıyaman doğumlu Mehmet Şahin Azak'ın, Girne doğumlu Lal Sezin Bingül'ün, Antakya doğumlu Kamuran Özgün'ün, Mağusa doğumlu Yeşim Yapıcı'nın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verildi.
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Etiketler : yurttaşlık, RESMİ GAZETE