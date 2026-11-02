10.Almanca Dili Haftaları 3 Kasım’da başlıyor

Bu yıl 10. Yılını kutlayacak olan Almanca Dili Haftaları (WddS), 3-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Hikâyeler, fikirler ve kültürel buluşmalarla geçen on yılı geride bırakacak olan Wdds, yine birçok sanatsal ve kültürel etkinliklerle 10.yaşını kutlamış olacak. Avusturya, Almanya ve İsviçre Büyükelçilikleri ile Goethe-Institut Kıbrıs tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu girişim; izleyicileri müzik, sinema, tartışmalar, mimari ve eğitim aracılığıyla Almanca konuşulan dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Elfriede Jelinek’in 80. yaş günü onuruna Pantheon’da Claudia Müller imzalı “Elfriede Jelinek: Language Unleashed” gösterilecek

Program, 3 Kasım’da Avusturya Büyükelçiliği tarafından Elfriede Jelinek’in 80. yaş günü onuruna düzenlenen bir etkinlikle başlıyor. Pantheon Sineması’nda gösterilecek olan, Claudia Müller imzalı “Elfriede Jelinek: Language Unleashed” (2004 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Almanca yazan kadın yazar olan) sanatçıyı konu alıyor ve onun dile yönelik sanatsal yaklaşımına odaklanıyor. Çelişkilerle dolu, çok katmanlı ve çağrışımlara dayalı bir film portresi niteliğindeki bu yapım, sanatçının dilsel montaj tekniğini oldukça yakın ve kişisel bir perspektiften ele alıyor. Film gösteriminin ardından, sinema araştırmacısı Dr. Olga Kourelou ile tiyatro yönetmeni ve klasik dönem alımlama çalışmaları uzmanı Dr.Magdalena Zira’nın katılımıyla bir tartışma ve fikir alışverişi yapılacak.

Gösterimler, Goethe-Institut Kıbrıs’ın katkılarıyla 4 Kasım’da Pantheon’da sunulacak olan, Natja Brunckhorst imzalı “Two to One”(2024) adlı filmle devam ediyor. Oscar adayı Sandra Hüller’in başrolünde yer aldığı film; zekası, sıcaklığı ve karşı konulmaz cazibesiyle, Doğu Almanya’nın son günlerinde yaşanmış olağanüstü bir gerçek hikayeyi; dostluk, dayanışma ve beklenmedik olanın peşinden gitme üzerine kurulu, izleyiciye kendini iyi hissettiren bir sinematik maceraya dönüştürüyor.

“ONE STAGE ÷ three” Konseri Kıbrıs, Almanya ve Avusturya’dan müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak

Bu yılki WddS’nin en dikkat çekici etkinliği ise türleri ve gelenekleri aşan, Kıbrıs, Almanya ve Avusturya’dan müzisyenleri aynı sahnede buluşturan sürükleyici bir deneyim vaat ediyor: 5 Kasım’da Lefkoşa’daki Pallas Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan “ONE STAGE ÷ three” başlıklı konser üç farklı müzikal dünyayı tek bir ortak sahnede biraraya getirecek. Sanatçılar, kendi programlarını sunduktan sonra benzersiz bir ortak final için bir araya gelecek; farklı seslerini ve yaratıcı enerjilerini heyecan verici bir müzikal diyalogda buluşturacaklar. Bu müzikal buluşmada; Akdeniz tınılarını psikedelik folk ve rock ile harmanlayan Kıbrıslı üçlü Monsieur Doumani; caz ve dream pop türlerini keşfe çıkan, Berlin merkezli vokalist Erik Leuthäuser ve piyanist Julius Windisch ve deneysel pop ile elektroniğin sınırlarını zorlayan Avusturyalı ikili beauchamp-geissler yer alıyor.

Goethe-Institut Kıbrıs, 7 Kasım 2026 tarihinde Kıbrıslı Almanca Öğretmenleri Günü’nü düzenliyor. Katılımcıları; yapay zeka, yerel gelenekler, fonetik ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle çalışma gibi konularda pratik atölye çalışmalarını içeren zengin bir program bekliyor. Etkinlik ayrıca, Kıbrıs’ın dört bir yanından gelen diğer Almanca öğretmenleriyle mesleki fikir alışverişinde bulunmak ve ağ kurmak için pek çok fırsat sunuyor.

Yönetmenliğini Thomas Stuber’in üstlendiği “The Frog and the Water”(2025) filmi 10 Kasım’da İsviçre Büyükelçiliği tarafından Pantheon’da gösterime sunulacak. “Buschi” lakaplı Stefan Busch, anlık bir kararla Japon bir turist grubuna katıldığında Hideo Kitamura ile tanışır ve ikili arasında beklenmedik bir dostluk gelişir. Sıcak-mizahi bir dile sahip film, sınırların ötesinde insan bağının gücünü yüceltiyor.

Simon Verhoeven’in yönettiği ve 2026 Alman Film Ödülleri’nin üç ödüllü Alman komedisi “Oh,bu tarif edilemez boşluk”(2026),11 Kasım’da Almanya Büyükelçiliği organizasyonuyla Pantheon’da izleyiciyle buluşuyor. Film, tiyatro okulunun zorluklarıyla boğuşan ve eksantrik büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan genç oyuncu adayının büyüme hikâyesini mizahi bir dille ele alıyor.

Almanca öğrenenlere ve genç izleyicilere ulaşmak amacıyla, Goethe-Institut’un ortak okulları ve küresel “Geleceğin Ortak Okulları” (PASCH) ağının üyeleri olan The Heritage Private School ve The International School of Paphos, 13 Kasım’da Stefan Westerwelle’nin yönettiği, bir edebiyat uyarlaması olan çocuklara yönelik yol filmi “What the Finn?! Summer of Surprises” (2023) gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Macera ve iç ısıtan anlarla dolu bu film, tüm aile için eğlenceli bir deneyim sunarken, genç izleyicilere de Almanca sinemayı keşfetmeleri için keyifli bir fırsat tanıyor.

WddS 2026, 19 Kasım’da Kıbrıs-Alman Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Bauhaus Dessau’nun 100 Yılı” başlıklı bir konferansla sona eriyor. CYENS’te gerçekleştirilecek bu konferansta iki uzman, Bauhaus’un kalıcı etkisini ve çağdaş tasarım ile mimaride dijital teknolojilerin rolünü ele alacak.

Alman Dili Haftaları, Fondation Charles Haimoff tarafından desteklenmektedir.