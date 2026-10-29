Mağusa Kitap ve Üretim Festivali yarın başlıyor

3'üncü Mağusa Kitap ve Üretim Festivali’nin açılışı yarın saat 16.30’da “Üreterek Direnmek” temasıyla Mağusa Bandabuliya’da yapılacak. Üç gün sürecek festivale tüm halk davet edildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’dan yapılan açıklamada, kültürün merkeze alınacağı festivalde Işık Kitabevi'nin, DAÜ Yayınları'nın, Samtay Yayınları'nın ve EZKOOP'un stantları kurulacak.

Festivalde; konser, imza günleri, yazar buluşmaları, halk dansları gösterileri, çocuklara yönelik kültürel oyunlar, ebru sanatı, yaratıcı drama ve flüt yapımı atölyeleri, Cadılar Bayramı'na özel DJ performansı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Stantlarda tadımlık ikramlarla satışların olacağı festivalde, indirimli kitap satışları da yapılacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca her salı günü “Üreticiden Halka” konseptiyle Bandabuliya Pazarı’nın da açılacağı belirtildi.