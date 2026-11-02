“Tüm saldırganlar tespit edilene kadar bu dosya kapanmayacak”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği, basın çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını belirterek, ikinci kez Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Basın örgütleri, polisin bazı saldırganları tespit ettiğini, bazı kişiler hakkında dava okunduğunu ve bazıları için derdest emri çıkarıldığını belirterek, atılan adımları önemsediklerini ancak yeterli bulmadıklarını vurguladı.

Ortak açıklamada, saldırıya karışan herkesin tespit edilmesi, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve soruşturma sonucunun şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

Basın örgütleri, “Bugün buraya yalnızca tepki göstermeye değil, sonuç almaya geldik” diyerek, gazetecilere yönelik saldırıların cezasız bırakılmaması çağrısında bulundu.

“Atılan adımları önemsiyoruz ama yeterli bulmuyoruz”

Basın örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, görevlerini yerine getirirken saldırıya, tacize, tehdide ve baskıya uğrayan gazeteciler için somut adım atılması talebiyle ikinci kez Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde oldukları belirtildi.

İlk eylemde dile getirilen taleplerin takipçisi olunduğu vurgulanan açıklamada, “Polisin bazı saldırganları tespit ettiğini, bazı kişiler hakkında dava okunduğunu ve bazıları için derdest emri çıkarıldığını biliyoruz. Atılan bu adımları önemsiyoruz. Ama yeterli bulmuyoruz” denildi.

Açıklamada, saldırıya karışan herkes tespit edilene, haklarında gerekli işlemler tamamlanana ve soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılana kadar dosyanın kapanmayacağı vurgulandı.

“Gazeteciye saldırı, toplumun haber alma hakkına saldırıdır”

Gazetecilere yönelik saldırıların yalnızca basın çalışanlarını değil, toplumun haber alma hakkını da hedef aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecinin görüntü almasını engellemek, onu tehdit etmek, taciz etmek ya da darp etmek, toplumun haber alma hakkına saldırıdır. Bu saldırıların cezasız kalacağı yönünde oluşacak her algı, yeni saldırılara cesaret verir. Buna izin vermeyeceğiz.”

Basın örgütleri, polis makamlarından beklentilerini de sıralayarak, tüm saldırganların tespit edilmesini, görüntü ve tanıklıkların değerlendirilmesini, gerekli yasal işlemlerin eksiksiz yapılmasını ve soruşturma sonucunun şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Görevini yapan hiçbir gazetecinin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, gazetecileri hedef gösteren, tehdit eden, taciz eden veya görevlerini engelleyen herkesin karşısında meslek örgütlerini birlikte bulacağı ifade edildi.

“Bugün buraya yalnızca tepki göstermeye değil, sonuç almaya geldik”

Açıklamada, hiçbir basın çalışanının yalnız olmadığı vurgulanarak, bir gazeteciye yapılan saldırının tüm meslek örgütlerine yapılmış kabul edildiği belirtildi.

Polisin attığı ilk adımların devamının beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak suç değildir. Görüntü almak suç değildir. Gazeteciyi susturmaya, korkutmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik saldırılar ise karşılıksız bırakılamaz.”

Basın örgütleri, basın ve ifade özgürlüğünü, meslektaşlarının güvenliğini ve toplumun haber alma hakkını birlikte savunmaya devam edeceklerini vurguladı.