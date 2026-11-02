İncirli: Dürüst yönetimle güçlü kurumlar, güvenli bir gelecek kuracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ve ekibini tanıttı. Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adayların katıldığı etkinlik yoğun ilgili gördü. Sıla Usar İncirli’nin ve Cemil Sarıçizmeli’nin büyük ilgiyle karşılaştığı buluşmada, İncirli ve Sarıçizmeli, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Seçimler demokrasinin temelidir İnsanlarımızın yıllardır yaşadıklarının hesabını o gün sandıkta soracak. 7 Aralık sabahı yeni bir güne uyanacağız” dedi. Sarıçizmeli ise Mehmetçik-Büyükkonuk’u yeniden ayağa kaldırmakta ve belediyeyi güçlü, üretken ve halkıyla bütünleşen bir yapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

İncirli: 7 Aralık sabahı yeni ve umut dolu bir güne uyanacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin son beş sene boyunca halka sırtını döndüğünü ifade ederek 6 Aralık tarihine işaret etti. “Seçimler demokrasinin temelidir İnsanlarımızın yıllardır yaşadıklarının hesabını o gün sandıkta soracak. 7 Aralık sabahı yeni ve umut bir güne uyanacağız” şeklinde konuşan İncirli, halka artık rahat bir nefes alın diye seslendi. CTP’nin halkın iktidarını kuracağını söyleyen İncirli, halkın değişim iradesinin ortada olduğunu vurguladı. İncirli, şu şekilde konuştu; “Toplumsal bir tepki gelişti ve insanlarımız değişime karar verdiler. Memleketin her yerinde bu değişim hissediliyor”

“Herkese eşit ve adil hizmet vereceğiz”

Konuşmasının devamında CTP’nin güçlü kadroları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırladığı Ortak Gelecek Programı doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüme hazır olduğunu vurgulayan İncirli, programın toplumsal, kurumsal ve ekonomik bir dönüşüm yol haritası olduğunu belirtti. İncirli, öncelikle kötü gidişatı durduracaklarını, ardından devlet kurumlarını liyakat esasına göre güçlendirerek yurttaşların hizmetine sunacaklarını ifade ederek “Biz yönetimimizde dürüst olacağız. Dürüst yönetimle güçlü kurumlar, güvenli bir gelecek kuracağız” dedi. İncirli, hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini söyleyerek “İnsanlarımıza hakkını lütuf olarak değil, hakları olduğu için vereceğiz. Hiçbir yurttaşımızın hakkının yenmesine müsaade etmeyeceğiz” sözleriyle insan onurunu esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirtti.

“Hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek”

İncirli, sağlık, eğitim, üretim ve sosyal dayanışmanın yeni dönemde öncelikli alanlar olacağını ifade ederek sağlık sigortasını adım adım hayata geçirerek herkesin kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacaklarını, çocuklara ise yaşadıkları bölge veya ailelerinin ekonomik koşulları ne olursa olsun eşit eğitim fırsatları sunacaklarını ifade etti. “Hiç kimse bu yeni yönetimde kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” diyen İncirli, kamu kaynaklarını en çok ihtiyaç duyan kesimlere, sağlığa, eğitime ve üretime yönlendireceklerini vurguladı. Yeni dönemin toplumsal barışın, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği bir dönem olacağını belirten İncirli, “Bu dönem kucaklaşmanın dönemi olacak” ifadelerini kullandı. 6 Aralık seçimleri için birlik ve dayanışma çağrısı yapan İncirli, “Bu memlekete sahip çıkma zamanıdır. Bu memleketin insanına, toprağına, dağına, denizine, havasına sahip çıkma zamanıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sarıçizmeli: Mehmetçik-Büyükkonuk’u yeniden ayağa kaldıracağız

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli de konuşmasında, dört yıl önce güçlü mali yapıya sahip, yatırımlarını zamanında tamamlayan, çalışanlarıyla barışık ve üreten bir belediye devrettiklerini hatırlattı. Görevde oldukları dönemde belediyenin öz kaynaklarını ve dış finansman olanaklarını verimli kullanarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sarıçizmeli, mevcut belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Son dört yılda bölgenin hizmet ve yatırım açısından geriye gittiğini savunan Sarıçizmeli, özellikle altyapı, su, çevre, mali yönetim ve çalışan hakları konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Belediye yönetiminde katılımcılığın ortadan kalktığını ileri süren Sarıçizmeli, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve yurttaşlarla iş birliğinin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.

“Belediye personelimizle birlikte yürüyeceğiz”

Yeni dönemde önceliklerinin belediyenin kurumsal ve mali yapısını yeniden güçlendirmek olacağını belirten Sarıçizmeli, atıl durumda bırakıldığını söylediği tesisleri yeniden halkın kullanımına kazandıracaklarını ifade etti. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeleri de yurttaşlarla paylaşan Sarıçizmeli, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif olanakları artıracaklarını, belediyenin yeniden üreten ve hizmet sunan bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını kaydetti. Belediye çalışanlarının huzurunun ve çalışma koşullarının önemine dikkat çeken Sarıçizmeli, “Belediye personelimizle birlikte yürüyeceğiz. Çünkü personel mutsuzsa belediyemizde bir şeyler üretmek, başarabilmek mümkün değildir” dedi.

“Belediyeyi yeniden güçlü, üretken ve halkıyla bütünleşen bir yapıya kavuşturmakta kararlıyız”

Belediye çalışanları üzerindeki siyasi baskılara son vereceklerini ve herkesin özgürce çalışabileceği bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını vurgulayan Sarıçizmeli, çalışanların sosyal ve sendikal haklarının güvence altında olacağını belirtti. Yeni dönemde güçlü bir ekiple hareket edeceklerini ifade eden Sarıçizmeli, “Ben hayatım boyunca yalnız çalışmayı sevmedim. Birlikte üretmenin önemini çok iyi kavrayan bir insanım. Hep böyle yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız” dedi. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ni yeniden güçlü, üretken ve halkıyla bütünleşen bir yapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını belirten Sarıçizmeli, 7 Aralık sabahından itibaren bölgeye yeniden hizmet kazandırmak için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.