Hasta sevklerine 30 milyon 927 bin TL ödeme

Bakanlar Kurulu, YDÜ Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne toplamda 30 milyon 927 bin 537 TL ödeme yapılmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete kararına göre; YDÜ Hastanesi’ne yapılan 29 milyon 856 bin 50 TL ödemenin 11 Temmuz 2018’den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından YDÜ Hastanesi’ne sevk edilen hastalara yapılan teşhis ve tedavileri kapsadığı belirtildi.

Ödemenin 22 milyon 792 bin 214 TL’sinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Haziran-Aralık 2020 dönemini kapsadığı kararda yer aldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrasında hastaneye yapılan sevklerle ilgili ise 3 milyon 437 bin 910 TL, Yakın Doğu Üniversitesi Pet CT Çekimleri Aralık 2020 dönemi için 717 bin 650 TL, Hastane Acil Servisine başvuran yabancı uyruklu hastaların yoğun bakım yetersizliğinden dolayı ön kurul ile sevki yapılıp Sağlık Kurulu Kararı üretilmeyen hastaların 2017-2020 dönemi borç ödemeleri için 2 milyon 908 bin 275 TL kapsadı.

Öte yandan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Protokolü’nün sona erdiği 4 Nisan 2019’dan itibaren oluşan 1 milyon 71 bin 487 TL’nin ödenmesini kararlaştırdı.

Her iki ödeme de Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere” kaleminden karşılandı.

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