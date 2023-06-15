Lokmacı’da narkotik operasyonu

Lefkoşa’daki Lokmacı geçiş noktasında, güneyden kuzeye 1 kilo 102 gram hintkeneviri geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, K.T. ve Ş.B. isimli zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Çarşamba gün alınan bilgide K.T. isimli zanlının Lokmacı geçiş noktasından yüklü miktarda madde ithal edeceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, geçiş noktası ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve kuzeye geçiş yapan zanlının üzerinden1 kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri ve bir adet öğütücü ile tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının söz konusu maddeleri, aranan bir şahıs için getirdiği ve Çağlayan Parkı’nda Ş.B. isimli zanlıya vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.