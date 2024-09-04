Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde sabahın ilk saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, yangın, Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteği ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölyesi, ofisleri ve Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antrepo ve çatısı zarar gördü.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kasapoğluları: "Fabrika kullanılmayacak durumda"

Öte yandan Sırdaş Mobilya’nın sahibi Ahmet Kasapoğluları fabrikanın kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi ve ofis binasından bir süre hizmet veremeyeceklerini duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kasapoğluları, "Müşterilerimize veya siparişi olan müşterilerimize ulaşabileceğimiz şuan irtibat veya benzeri bilgilere hakim değiliz. Kısa sürede toparlayıp konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır" dedi.