Kıbrıs açıklarında deprem

Lefke deprem istasyonundan yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta çok hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.6 olan bir deprem kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün saat 02.42 meydana gelen depremin merkez üssünün 34.48 kuzey ve 33.00 doğu koordinatlarında, yaklaşık 16 kilometre derinliğinde Limasol açıkları olduğu saptandı.