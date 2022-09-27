İşte Vergi Beyanları | 2021

2021 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları açıklandı, Beyan edilen gelire göre kişilerde ilk sırada Tahir Topal yer aldı.

Tahir Topal 22 milyon 113 bin TL gelir beyan ederken, 7 milyon TL vergi ödemesi ile en fazla vergi ödeye kişi oldu. Tahir Topal'ı Hasan Hüseyin Hastan, Burak Başel, Gözde Boyacı, Gaye Menteş ve Önder Sanver takip etti.

Ahmet Sanver, Mete Boyacı, Işın Ramadan Cemil de üst sıralarda vergi veren isimler olarak dikkat çekti.



Kurumlar Vergisi'nde ise en fazla vergi beyanı Türkiye İş Bankası'ndan geldi. 343 milyon 63 bin TL beyan edilen vergi matrahına göre Türkiye İş Bankası 80 milyon 619 bin TL vergi ödeyecek.

Kurumlarda Türkiye İş Bankası'nı AKSA Enerji, Voyager Kıbrıs Ltd. ve Türkiye Garanti Bankası AŞ izledi.

Bankalar dışında en fazla vergi veren kurum Nicosia Betting Ltd ve Arkın Invesment oldu.

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