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Holguin liderlerle görüşecek

Holguin liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin yarın ilk önce Kıbrıslı "Türk" lider Ersin Tatar, sonrasında da Kıbrıslı Ruım lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

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Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin ile yarın sabah saat 09.00’da görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak.

Holguin’in Tatar’ın ardından Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ile yarın saat 11.00’de görüşmesi bekleniyor.

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