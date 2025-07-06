Holguin liderlerle görüşecek
BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin yarın ilk önce Kıbrıslı "Türk" lider Ersin Tatar, sonrasında da Kıbrıslı Ruım lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.
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Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin ile yarın sabah saat 09.00’da görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak.
Holguin’in Tatar’ın ardından Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ile yarın saat 11.00’de görüşmesi bekleniyor.
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