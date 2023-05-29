Hayri Orçan hastaneye kaldırıldı
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan hastaneye kaldırıldı.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ‘Göğüs ağrısı’ sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan hastaneye kaldırıldı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ‘Göğüs ağrısı’ sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Orçan ambulansla önce Girne Akçiçek Hastanesi'ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak anjiyoya alındı.
YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, “Orçan’ın anjiyosu başarılı geçti, 3 stent takıldı ve müşahade altına alındı, durumu stabildir” dedi.
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