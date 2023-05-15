Güvercinlik ve Tuzluca’da yangın

Güvercinlik köyünde çıkan yangında biçilmemiş arpalar, Tuzluca’daki yangındaysa bir ev hasar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11. 00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney kısmındaki bahçeler bölgesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir şahsa ait 3 dönümlük arazide biçilmemiş arpalar yandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Tuzluca’da Recep İnce’ye ait evin salonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ve çıkış nedeni araştırılan yangın evde maddi hasara neden oldu.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.