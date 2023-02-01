Güneyden basın özetleri (01.02.23)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Genel seferberlik – Adayların seçim ofisleri ve parti örgütleri seçimlere geri sayım başlattı, tek bir oyu kaçırmamak için uğraşıyorlar” başlıkları altında şöyle yazıyor:

Seçim ofisleri ve parti örgütleri seçim sürecinin son girişimleri harareti içinde tüm eleman ve olanaklarını sonuna kadar kullanıyor. Telefonlar sürekli çalışıyor, kapıdan kapıya ve seçmenden seçmene ziyaretler ise devam ediyor. Hepsinin sloganı aynı: Sonucu son derece muğlak görülen gelecek Pazar günkü mücadelede her oy değerlidir. Adaylar bu akşamki KRYK’nun debate’ine hazırlanırken bir yandan izlenimleri kazanmanın öte yandansa yıkıcı sonuçları olabilecek hatalardan kaçınmanın peşinde. Mücadele tüm cephelerde devam ederken adaylar her konuda birbirine karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi de seçimler.

Başlıklar şöyle:

“Bakan olduğu dönemde şimdiki finansöerleriyle görüşüyordu – Nikos Hristodulidis Columbia ile görüşmelerine henüz Dışişleri bakanıyken başlamıştı. Columbia o dönmede Htristodulidis’in hesabına 200 bin avro yatırdı”

Ön sayfada şöyle yazıyor:

Nikos Hristodulidis yolsuzlukla mücadeleyi ilk öncelikleri arasına koyarken, siyasi ve hukuki çevreler siyaset etiği ve yolsuzluk sorunu olduğunu savunuyor.

Nikos Hristodulidis’in hakkında yolsuzluk gölgeleri düşerken seçim ofisi Columbia’nın, hesabına para nakletmesi konusundaki sorulara cevap vermemeyi yeğliyor, finansman kaynaklarını açıklamayı reddediyor.

Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis, seçmenlerin oy vermeden önce bilgilenmesi üzere finansman kaynakları listelerini Aralık’ın 13’de açıkladı.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Herkes şeffaflık, Hristodulidis suskunluk içinde – Politis’in “finansman kaynaklarınızı açıklayın” çağrısına Hristodulidis hariç herkes cevap verdi”

Andreas Mavroyannis seçim kampanyasına verilen 10.000 avronun üstündeki tüm kaynakları isim ve adres vererek kamuoyuna duyurdu. Mavroyannis daha düşük rakamlı kaynaklarını daha sonra Yüksek Seçim Başkanına ve Sayıştay’a sunacak.

Averof Neofitu Politis’e yazdığı bir mektupla, isim vermekten kaçınarak da olsa, özel kişi ya da şirketlerden 50 bin avronun üzerinde finansman almadığını yazdı. Bu arada Ahileas Dimitriadis ve Konstandinos Hristofidis de Politis’e verilerini gönderdi.

Nikos Hristodulidis’in seçim ofisi tamamıyla sessiz kalarak finansman kaynaklarına ilişkin verilerini gizli tutmaya devam ediyor ve bu arada Poltiis’in ortaya çıkarmış olduğu Columbia şirketinden 200 bin avro aldığına dair bilgi hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Yolsuzluk ve entrika endekslerinde yeni baş aşağı gidiş – Mavroyannis: “Ülkenin ismi temizlenmeli, haysiyetimiz geri kazanılmalı” başlıkları altında Haravgi gazetesi ön sayfasında şu noktaları öne çıkarıyor:

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün raporu DİSİ iktidarda kalmaya devam ettikçe ülkenin baş aşağı gidişinin devam edeceğini doğruladı.

Halk sandık başına giderek cevap vermeye çağrıldı. Ya yolsuzluk aktörleriyle üçüncü bir iktidar ya da mavroyannis’le değişim.

Mavroyannis’in seçim ofisinden net şeffaflık. 10 bin avronun üzerinde bağış yapanların isimleri kamu oyuna duyuruldu.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Haravgi gazetesinden:.

“Toplum sadaka değil haysiyet istiyor”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis dün topluma acil destek ve pahalılıkla mücadeleye yönelik 10 eylem önerisini açıkladı ve buna paralel olarak “toplumun sadaka değil haysiyet istediğini” vurguladı. Mavroyannis’in önerileri arasında hayat pahalılığı ödeneği, 63 yaş emeklilerine uygulanan yüzde 12’lik penaltının kaldırılması ve hizmet alımı statüsü altındaki çalışanların statüsünün düzeltilmesi de bulunuyor.

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“Değişimin sesi güçleniyor”

Büyük değişim davası yanında yer alan yurttaşların sayısı gün be gün çoğalıyor. 240 şahsiyetin imzasını taşıyan, Andreas Mavroyannis’in adaylığına destek belirtenlerin dün yayınlanan listesi bu doğrultudaki yükselişi ortaya koyan göstergelerden birini oluşturuyor. Bu isimlerin arasında başarılı bilim insanları, teknokratlar, eski devlet yetkilileri, politikacılar, yerel yönetim yetkilileri, ekonomistler ve girişimciler ve sanat ile kültür alanından isimler yer alıyor.

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Ve birkaç başlık:

Faiz oranlarına gelen beşinci artış hane halkları ve işletmelerde kemerleri daha da sıkıyor.

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“BM GS raporu: Özel temsilci atanması gerekliliğinin ifade biçimi olumlu”

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“Enerji: Yenilenebilir enerji kaynakları üreticilerinin aşırı kar ediyor, Hükümet arkalarını kolluyor”

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Kıbrıs Türk Toplumunda 16 yaşındaki Zehiye cinayetine karşı öfke: “Cinayetlere dur deyin”

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Politis gazetesinden:

“Büyük şölen açığa çıktı – Kıbrıs Türk Malları Dairesinde”

Başsavcının eline ulaşan ilgili araştırma raporu dairenin çalışanları ve danışmanları hakkında cezai soruşturma başlatılması amacıyla inceleniyor. Buna paralel olarak skandalın bir başka boyutunu araştıran Sayıştay’ın araştırması da devaö ediyor: Devlet memurlarının, Kıbrıs Türk mallarıyla aldıkları devlet sübvansiyonları boyutu.

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“Ekonomi Bakanı: Sağlıklı ve güçlü ekonomi”

Ekonomi Bakanı Konstandinos Petridis icraatlarını ortaya koyarken, 2013 krizinden 2020-21 dönemi krizlerinden sonra ekonominin kalkındırılması sayesinde sosyal endekslerin iyileştirilmesinden toplumun da yararlandığını da göstermek istedi.

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Alithia gazetesinden:

“Kriz ve açık devraldık, sağlam ekonomi teslim ediyoruz – Ekonomi Bakanının icraatlarını ortaya koydu ve politikacılara mesaj verdi”

Kamu maliyesinde yüzde altılık bir açık ve 2012’de bir memorandumdan, son on yıl içindeki peş peşe krizlere rağmen artı bütçe sağlamayı başardık.

Tüm avro bölgesindeki gayrı safi yurt içi hasılada en yüksek kalkınmayı yakaladık.

Başka amaçlar uğruna ekonomik rasyonalite göz ardı edilmemelidir.

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“Elektrik Kurumuna başvurular yazılı – 17 uzmana hızlı eğitim ve Mayıs ayı hedefi”

Elektrik Kurumu AİK elektrik tasarımlarını kasalarda biriktirme uygulamasına son verip dijital ortama geçecek ve başta fotovoltaikler olmak üzere başvurulara cevap verme süresini kısaltacak.

Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu Elektrik Kurumu AİK’in yenilenebilir enerji kaynaklarına nüfuz etme talebini haklı bulduğunu ifade etti.

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“Averof her aileyi destekleyebilir”

Averof Neofitu’nun aile gelirine dair önerisinin senin için ne anlama geldiğini öğren.

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Ve son olarak da Filelefteros gazetesinden bazı başlıklar s d.

“Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili 4 dosya Başsavcının elinde – Kıbrıs Türk malları edinen Kıbrs Türk Malları Dairesinin 3 çalışanı ve bir Danışma Kurulu üyesi hakkındaki dört dosya Başsavcıya ulaştırıldı”

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“Bisiklet sürücülerine kask ya da 50 avroluk ceza – Bisiklet sürücülerinin hayatı bugünden itibaren değişiyor. Ya kask takacaklar ya da 50 avro para cezası ödeyecekler”

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“Birleşmiş Milletler Örgütü: Önce anlaşma sonra temsilci - 2674 sayılı Maraş’a ilişkin karardan Lefkoşa memnun”

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“Kamera tespiti cezalarının yüzde 40’ı ödenmedi”

Koronavirüs önlemlerine uymamanın cezalarıyla olanın aynısı şimdi trafik kameraları cezalarıyla da oluyor.