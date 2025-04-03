Gündem “başörtüsü” tüzüğü
Cumhurbaşkanlığında; Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu toplandı.
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Cumhurbaşkanlığında; Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu toplandı.
Görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar başkanlık ediyor.
Elde edilen bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi, “başörtüsü krizi” olarak anılan; küçük çocukların başörtüsü takmasının önünü açan ‘Disiplin Tüzüğü’ olacak.
Kulislerde, söz konusu tüzüğün birazdan onaylanacağı konuşuluyor. İddiaya göre Hükümet, “Barolar Birliği’nin sunduğu rapor ışığında” eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak “tüm dini figürleri serbest bırakan bir düzenleme” yapacak.
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