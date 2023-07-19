Elektrikte 'bilinmezliğe' imza

YENİDÜZEN, ilgili taraflara “mevcut durum mu, yoksa kablo ile elektrik mi daha uygun?” sorusunu yöneltti, taraflar “bilinmezliğe” işaret etti, fizibilite raporu çıkmadığı sürece bu sorunun yanıtsız kalacağını vurguladı.

Elektik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış: Şimdiden maliyeti öngörmek kolay değil

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer: Rakamları ortaya koymak lazım

KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Paşa: Fizibilite raporu bugün itibari ile başlamış olacak

Serap ŞAHİN

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara’da görüşen Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik projesine ilişkin mutabakat metnine Ankara’da imza attı. Gözler, kablo ile elektriğin faturasının kime çıkarılacağına çevrildi. Zira EL-SEN, 1 milyar Dolar’a mal olacak kablonun faturasının halka ödetileceğini, bedelin elektrik faturalarına yansıyacağını düşünüyor.

YENİDÜZEN, ilgili taraflara söz konusu iddiayı sordu, gelen yanıt “belirsizlik” oldu. İlgili taraflar, fizibilite raporu çıkmadığı sürece bu sorunun yanıtsız kalacağına dikkat çekti.

Ancak bu belirsizliğe karşın Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte kablo ile elektrik konusunda “devletlerarası” mutabakata imza koydu.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, kablo yatırımı konusunda 1 milyar dolara yakın bir paradan bahsedildiğine işaret ederek, “Bu maliyeti kim ödeyecek?” diye sordu, “Rakamları ortaya koymak lazım” dedi.

Elektrik mühendisleri Odası Başkanı (EMO) Üner Kutalmış ise “Öngörülen tahmini rakamlara göre de gelecekteki maliyeti hesaplamanın kolay olmadığına” dikkat çekti, “Şu an için spesifik bir şey söylemek kolay değil” ifadelerini kullandı.

Maliyet ve fizibilite raporunun Türkiye’de yapılacak olan toplantı sonucu raporun çıkacağını belirten KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Paşa ise “Maliyet, rapora göre belli olacak” dedi.

Elektik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış:

Tahmini rakamlara göre gelecekteki maliyeti hesaplamak kolay değil

Elektrik mühendisleri Odası Başkanı (EMO) Üner Kutalmış, kablo ile gelecek olan elektrik için ihale yapılması gerektiğini ve yatırım maliyetinin ortaya çıkması gerektiğini vurguladı. Maliyetin iki devlet arasındaki anlaşma ve alım garantisiyle alakalı olduğuna işaret eden Kutalmış “Şimdiden maliyeti öngörmek kolay değil” dedi.

Öngörülen tahmini rakamlara göre de gelecekteki maliyeti hesaplamanın kolay olmadığına dikkat çeken Kutalmış, “Şu an için spesifik bir şey söylemek kolay değil” dedi.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer:

Rakamları ortaya koymak lazım

El-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, kablo yatırımı konusunda 1 milyar dolara yakın bir paradan bahsedildiğine işaret ederek, “Bu maliyeti kim ödeyecek?” diye sordu.

Kablo ile gelecek olan elektriğin maliyetinin ne kadar olacağının önemli olduğunu belirten Cesurer, “Bu ülkede bir Aksa örneği var. Kablo ile elektrik alıp, herhangi bir arıza durumu için de Aksa yedekte tutulacaksa ona da ödeme yapılacak. ‘Kabloyu çekiyoruz her şey çok güzel olacak ’lafları sadece reklam. Rakamları ortaya koymak lazım” dedi.

KIB-TEK’in kendi ürettiği elektriğin 9 dolar cent, Aksa’dan alınan elektriğin ise 15,23 dolar cent, Türkiye nükleer santrallerinde ise 16 dolar cent olduğunu vurgulayan Cesurer, “Bu fiyatlar üzerinden elektrik geldiğinde buradaki fiyatlara nasıl yansıyacak?” dedi.

Cesurer, alım garantisi verildiği durumda, burada kurulan güneş enerjilerinin de kapatlması mecburiyetinde kalınacağını belirtti.

“KIB-TEK domates üretmiyor”

Maliyetlerin artmasının sebebinin , KIB-TEK 9 dolar cente elektrik üretirken, Aksa’dan 15,23 dolar cente elektrik alınması olduğunu vurgulayan Çağlayan Cesurer, “KIB-TEK bugün domates üretmiyor. Enerji gibi bir sektörde hızlı yatırım yapmazsanız, tek sebebi yönetimlerin doğru planlamaları yapamamalarıdır” ifadelerine yer verdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Paşa:

Fizibilite raporu bugün itibari ile başlamış olacak

Maliyet ve fizibilite raporunun Türkiye’de yapılacak olan toplantı sonucu raporun çıkacağını belirten Paşa, “Maliyet, rapora göre belli olacak” dedi.

İmzalanacak olan protokol sonucu, fizibilite raporunun başlayacağına dikkat çeken Paşa, “Çalışmalar da 1 yıl kadar sürecek. Şunu herkes bilsin Avrupa Birliği 2029’dan itibaren bu yakıt türlerini Avrupa’da tüketilmesini yasakladı. Her ne kadar da tanınmamış bir ülke de olsak buna uymak mecburiyetindeyiz” dedi.

Üstel imzayı attı

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara’da bir araya geldi.

Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye’den kablo ile elektrik projesine yönelik mutabakat metnine imza attı.

İmzanın ardından, kablo ile elektriğin maliyetine ve fizibilite çalışmalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.