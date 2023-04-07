Edremit’te uyuşturucu… Bir tutuklu

Edremit’te, dün saat 17.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.H.Ö’nün (E-23) kullandığı araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu…

Girne’de, dün akşam 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.B.A’nın (K-34) tasarrufunda uyuşturucu madde içeren 11 MDMA türü hapla satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Güzelyurt’ta tasarrufunda gümrüksüz mal bulunan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün saat 16.30 sıralarında polis tarafından S.K’nin (E-47) kullandığı araçta yapılan kontrolde, 9 matkap, 2 spiral ve bir ağaç kesme makinesini gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.