Depremlerde 5 bin 894 can kaybı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Saat 23.16 itibariyle Depremlerde ölü sayısı 5 bin 894’e yükseldi. Yaralı sayısı 31 bin 777.