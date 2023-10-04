Çöp torbasında yüzlerce ilaç bulundu

‘Sahte reçete” vurgunu kapsamında bugün de Gemikonağı bölgesinde poşetle atılmış halde kupürü kesilmiş ilaçlar bulundu.

Narenciye bahçesinde bir yurttaş tarafından bulunan ilaçlar, polise teslim edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu ilaçların daha önceden, yine Gemikonağı’nda bir bina içerisinde bulunan ilaçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Benzer bir manzara dün de Türkeli’de görülmüştü. Akdağ mevkiinde, su deposu yakınlarındaki boş bir arazi içerisinde kupürleri kesilmiş yüzlerce ilaç bulunmuş, 1 eczacı tutuklanmıştı.