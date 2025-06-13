Cengiz Bayraktaroğlu'bu kaybettik
Erenköy Belediye Tiyatrosu ve Bambu Sanat Merkezi'nin Kurucusu ve Yönetmeni Cengiz Bayraktaroğlu yakalandığı amansız hastalıkta verdiği mücadeleyi kaybetti.
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Erenköy Belediye Tiyatrosu ve Bambu Sanat Merkezi'nin Kurucusu ve Yönetmeni Cengiz Bayraktaroğlu yakalandığı amansız hastalıkta verdiği mücadeleyi kaybetti.
Cenaze, yarın saat 16.00da Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayında yapılacak veda törenin ardından ikindi namazına müteakip Yeşilköy Kabristanlığında defnedilecek.
Sanatçı Bayraktaroğlu, "Bambu" filmi ile tanınmıştı.
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