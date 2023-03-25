Boğazköy’de trafik kazası

Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında, ana yola dikkatsizce çıkan sürücü, motosikletliye vurdu. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Sezer ÖZTÜRK, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis’in açıklaması:

25.03.2023 tarihinde saat 18.35 raddelerinde, Boğazköy'de sakin Işıl OTAÇ (K-67) yönetimindeki NJ384 Plakalı salon araç ile tali yol olan Pınarbaşı kavşağı üzerinden durmadan anayol konumunda bulunan Atatürk Caddesine dikkatsiz bir şekilde çıkış yapması neticesinde, o esnada yönetiminde bulunan PV542 plakalı motosiklet ile Boğazköy istikametine doğru gitmekte olan Sezer ÖZTÜRK'ün (E-20) motosikletinin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan PV542 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşehade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.