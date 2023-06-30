Bayramın üçüncü günü: Sıcaklık 38

Bugün Kurban Bayramı’nın üçüncü günü.

Bakanlar Kurulu kararıyla kamu iş yerlerinde arife gününün idari tatil verilmesiyle 6 güne çıkan bayram tatili sürüyor.

Vatandaşlar bugün de aile büyüklerini ve sevdiklerini ziyaret ederken, bazıları da artan hava sıcaklığından korunmanın yolu olarak deniz kenarlarını tercih ediyor.

Bu sabah itibarıyla bayram boyunca trafik kazaları dışında önemli bir olumsuzluk yaşanmazken, polis, Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için önlemler aldı; vatandaşlara da “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısı yaptı.

Belediyeler de bayram için önlemler aldı ve hizmetlerini sürdürüyor.

Bayram boyunca hava açık ve az bulutlu, sıcaklık 38 derece dolaylarında seyrediyor.

Ercan Havalimanı'nın, Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 471 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

4 günlük Kurban Bayramı yarın sona erecek. Kamuda arife günün de idari tatil verilmesiyle, 6 günlük tatil, 3 Temmuz Pazartesi iş başı yapılmasıyla sona erecek.



