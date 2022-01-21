"Battaniyeye sarılıp oturuyoruz"

Derya ULUBATLI - Lüsen IŞIK

Ülke genelinde hemen her gün yaşanan elektrik kesintileri farklı kesimlerden birçok vatandaşı mağdur etti, ısınma, ders çalışma, elektronik cihaz sıkıntısı gibi birçok soruna yol açan kesintiler halkı isyan noktasına getirdi.

Son günlerde her gün, bazen günde birkaç kez yapılan elektrik kesintileriyle halk ‘karanlığa’ mahkum edildi, dondurucu soğukların yaşandığı bu kış günlerinde meydana gelen kesintiler, başta ısınma olmak üzere halkın birçok ihtiyacının da sekteye uğramasına yol açtı. Kesintilerin ortaokul ve liselerin sınav haftalarına denk gelmesi ise sıkıntıyı iki katı artırdı, yaşlıdan gence, esnaftan öğrenciye toplumun her kesimi büyük mağduriyet yaşadı.

“Isınamıyoruz, çalışamıyoruz, bozulan elektronik cihazlarla maddi zarara giriyoruz…”

En büyük sıkıntının ‘ısınma zorluğu’ olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, elektriklerin gitmesiyle birlikte battaniyelere sarıldıklarını ve kesintinin uzun sürmesi halinde erkenden yatağa girdiklerini söyledi. Soğuk evler nedeniyle gelen misafirin bile bazen battaniyesini yanında getirdiğini belirten bazı vatandaşlar, durumun ‘trajikomik’ olduğunu savundu. Bir diğer sıkıntı da sınav dönemi çalışmakta zorluk yaşayan öğrenciler oldu, çocuğunun sınav hazırlığına telefon ışığıyla destek olmaya çalışan bazı veliler, “eski çağlara geri döndük” yorumunu yaptı. Bir gece içerisinde birkaç kez gidip gelen elektrikler elektronik cihazların da bozulmasına neden oldu. Bir market işletmecisi kesintiler yüzünden hem büyük bir buzdolabının hem de güvenlik kamerasının bozulduğuna dikkat çekerken, buzdolabı motorunun yandığını söyleyen bir başka kişi ise “ay sonu olduğu için param yoktu ancak dolaptaki yiyecekler bozulmasın diye mecburen, veresiye usulü tamir ettirmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

Vatandaş ne dedi?

İclal Algan: “Yalnız yaşadığım için karanlıkta ne yapacağımı bilemiyorum…”

“Yattığım odada elektrikli sobayla ısınıyorum. Yalnız yaşıyorum. Düşüp kalçamı kırdığım için yürümekte de zorluk yaşıyorum. Allah kimseye yalnızlık vermesin… Elektrik kesildiğinde ısınmakta zorluk yaşıyorum ve erkenden yatağıma gitmek zorunda kalıyorum. Migrenim olduğu için odun sobasıyla oturamıyorum çünkü odunun dumanı baş ağrıları yaşamama neden oluyor. O yüzden elektrik tek seçeneğim. Yalnız olduğum için karanlıkta ne yapacağımı da bilemiyorum. Geçen gün kesildiğinde görümcemin kızı geldi, ertesi gün sınavı olmasına rağmen geç saate kadar benimle bekledi. Karanlıkta yalnız olmamı istemedi. Bu devirde artık herkes kendine bakıyor, kendi derdiyle ilgileniyor. Akşam olunca herkes kendi evine çekiliyor. Ben yalnız yaşadığım için, yaşım da ilerlediği için bu kesintiler beni her şekilde olumsuz etkiliyor. Burada yapayalnızım”.

Münür Isırgan: “Gelen misafir bile battaniyesiyle geliyor”

“Normalde odun sobasıyla ısınıyoruz. Ben motorumla gidip birkaç tane odun alıp geliyorum ama odunları motorla elimde taşıdığım için bir kerede çok fazla alamıyorum. Bu soğukta da motora binip gidemiyorum o yüzden odun sobasını kullanamaz olduk. Elektrik sobamız var ama elektrik de böyle olunca onu da kullanamıyoruz. Mecburen battaniyelere sarılıp oturuyoruz. Bize misafir olarak gelenler de battaniyeleriyle geliyor. Sürekli gidip gelen elektriklerden dolayı buzdolabımın motoru da yandı. Ben ayda 750 TL sosyal yardım alıyorum. Buzdolabı içindeki yiyeceklerim bozulmasın diye bir an önce gidip tamir ettirdim ancak ay sonu olduğu için mecburen veresiye usulü yaptırdım. Maaşım gelince vereceğim. Bu kesintiler yüzünden gerçekten zor durumda kalıyoruz. Yeniden eski usul yaşamaya başladık. Akşam 8 olmadan yataklarımıza çekiliyoruz”.

Namık Kemal Çoban: “Oğlum sınavına telefon ışığıyla çalışmak zorunda kaldı…”

“Bir sonraki gün oğlumun Sosyal Bilgiler sınavı vardı ve elektrik kesildi. Elimizde olan küçük bir ışıldak ve cep telefonu ışıklarıyla elektrikler gelene kadar yaklaşık bir saat bu şekilde çalıştık. Hem göz sağlığı için uygun değil, hem de çalışma konusunda yetersizlik yaratıyor. Zaten hava da soğuktu. Elektriksiz ortam bizi çok zorladı ama yine de çocuğumun o koşullarda vermesi gereken bir sınav vardı o yüzden kendimize alternatif yöntemler bularak çalışmaya devam ettik. Her geçen gün de bu kesintiler artıyor. Hem daha sık hem de daha uzun sürelerle kesintiler yaşanıyor bu da mağdur olmamıza neden oluyor”.

Mehmet Yumuşak: “Kesintilerden marketin hem kamerası, hem de buzdolabı bozuldu”

“Elektrik kesintisinden dolayı marketteki kamera cihazım bozuldu. Sürekli gidip gelen elektriklerden buzdolabımın ışıları patladı ve hem onları hem de kamerayı yenilemek zorunda kaldım. Bunun dışında müşteriler konusunda da sıkıntı yaşıyorum. Karanlık olduğunda havanın soğukluğunun da etkisiyle müşteri gelmemeye başlıyor. Kimse dışarı çıkmak istemiyor. Elektrik kesintisi olduğu için etrafta hırsızlık ihtimali de artıyor. Örneği bir müşteri geldiğinde kasaya mı bakayım, o müşterinin yanına mı gideyim bilemiyorum. Ayrıca elektrik yokken kameralar da çalışmadığı için biraz sıkıntı yaşıyorum. Şimdi yine şık mevsimindeyiz ama yazda, havalar daha sıcakken de bu kesintiler yaşanıyordu ve onlardan birinde de uzun süre buzdolabı çalışmadığı için peynir, tereyayağı gibi ürünlerim bozulmuştu, zarara girmiştim. Her yönden olumsuz etkileri olan bir durum...”

Zehra Üstünel: “Resmen eski zamanlara döndük…”

“Akşam saatlerinde, özellikle tam yemeğe oturacağımız saatlerde elektrik kesiliyor. Elektrikli sobayla ısındığımız için bu durum bizi çok etkiliyor maalesef. Elektrik uzun süre gelmezse bu sefer de çareyi erken erken yorganın altına girmekte buluyoruz. Bazen de geceleri oturup biraz bulmaca çözüyorum. Resmen eski zamanlara döndük gibi oldu.”

Verde Şanverdi: “Isınma gereksinimimiz kötü etkileniyor”

“Elektrik 1-2 kez kesildi ancak buna rağmen ısınma gereksinimimizi kötü yönde etkiledi. Tüplü soba da var ama bu da yeterince ısıtmıyor. Zaten tüpler pahalı ve ailede de sadece bir kişiden gelir kaynağı olduğu için bize yetmiyor. Elektriklerin kesilmemesi herkes için daha iyi olur”.