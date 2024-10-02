Başı Ünal Üstel çekiyor

Cumhuriyet Meclisi, 50 Milletvekilinin 1 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasındaki 26 birleşim ile ilgili devam cetvelini paylaştı; ‘izinsiz/özürsüz’ şekilde Meclis birleşimlerine en fazla katılmayan isimler UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup isimler oldu.

Birleşimlere ‘izinsiz/özürsüz’ şekilde en fazla katılmayan isim, Başbakan Ünal Üstel oldu. Üstel, 26 birleşimin yarısına; 13’üne, herhangi bir izin almadan ve özür sunmadan katılmadı.

Üstel’i, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ve DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu takip etti.

Serap ŞAHİN

Cumhuriyet Meclisi, resmi internet sitesinden 50 milletvekilinin 1 Şubat 2024- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 35 birleşim ile ilgili ‘devam cetvelini’ paylaştı.

Çok sayıda milletvekilinin ‘yurt dışı görevleri’ hariç Meclis Birleşimleri’ni aksatmadığı çizelgeye yansırken, ‘izinsiz/özürsüz’ 13 kez Meclis Birleşimleri’ne katılmayan tek isim ise Başbakan Ünal Üstel oldu.

Başbakan Ünal Üstel’in birleşimlerin 13’üne izinsiz/ özürsüz katılmadığı Devam Cetveli’ne yansıdı.

UBP ve DP milletvekilleri ilk 3’te

Meclis Başkanlığı, hangi milletvekilinin ne kadar rapor ve mazeret izni kullandığına ilişkin veri paylaşmazken, Başbakan Ünal Üstel’in, 35 Meclis birleşiminin 13’üne izinsiz/ özürsüz katılmadığı Devam Cetveli’ne yansıdı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre ‘izinsiz/özürsüz’ birleşimlere katılmayan ikinci isim UBP Milletvekili Sunat Atun oldu. Atun, toplamda 7 birleşime mazeret bildirmeden katılım göstermedi. Devam Cetveli’ne yansıyan üçüncü isim de DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu oldu. Tosunoğlu toplamda 6 kez birleşime katılmadı.

İzinsiz/ özürsüz en fazla katılım göstermeyen Üstel

Birleşimlere izinsiz/ özürsüz katılım 13 defa katılım göstermeyen UBP Milletvekili, Başbakan Ünal Üstel oldu.

Üstel; 36’ıncı, 37’inci,38’inci, 40’ıncı,42’inci,46’ıncı,50’inci,53’üncü,54’üncü, 55’inci, 57’inci ve 59’uncu Birleşime izinsiz/ özürsüz katılmadı.

Rapor ve mazeret izni hariç 22 milletvekili Meclis’te

Hangi milletvekilinin ne kadar rapor ve mazeret izni kullandığına ilişkin veri olmaksızın 22 milletvekilinin, ‘mazaretsiz’ olup katılmadığı birleşim olmadığı, meclisteki tüm birleşimlere katıldığı kayıtlara geçti.

Dört aylık sürede 1 kez gerekçe göstermeden birleşime katılmayan Milletvekilleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Alptuğra, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, CTP Milletvekili Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu oldu.

Öte yandan 2 kez gerekçe göstermeden birleşime katılmayan Milletvekilleri ise DP milletvekili Serhat Akpınar, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Alişan Şan, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak oldu.

UBP Milletvekilleri Ali Pilli ve Kutlu Evren 3 kez; Turizm Bakanı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu 4 kez ve CTP Milletvekili Doğuş Derya 5 kez birleşimde yoktu.

VEKİLLERİN 35 BİRLEŞİM ‘KARNESİ’:

CTP Milletvekili Asım Akansoy: 1 kez birleşimde yoktu.

DP milletvekili Serhat Akpınar: 2 kez birleşimde yoktu.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Alptuğra: 1 kez birleşimde yoktu

Ekonomi Bakanı, UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu: 1 kez birleşimde yoktu.