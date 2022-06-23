Ardahan'da da tahliye başladı

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan köyünde tahliyelerin başladığı duyuruldu.

Belediye'den yapılan açıklama:

“Ardahan köyünde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi başlamış olup, İskele Belediyesi hiçbir vatandaşın magduriyet yaşamaması için tüm önlemlerini aldı. Ardahan köy sakinleri, İskele Belediyesi tarafından belirlenen otellere yerleştirileceklerdir"