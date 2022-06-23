Ardahan'da da tahliye başladı
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan köyünde tahliyelerin başladığı açıkladı.
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İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan köyünde tahliyelerin başladığı duyuruldu.
Belediye'den yapılan açıklama:
“Ardahan köyünde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi başlamış olup, İskele Belediyesi hiçbir vatandaşın magduriyet yaşamaması için tüm önlemlerini aldı. Ardahan köy sakinleri, İskele Belediyesi tarafından belirlenen otellere yerleştirileceklerdir"
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