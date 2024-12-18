‘AKSA VURGUNU’

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‘KKTC’nin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayan özel şirket AKSA’nın, devlete; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan daha pahalı elektrik satması bu kez, bütçe görüşmelerinde KIB-TEK yönetimi tarafından itiraf edildi.

Aynı cihazlarla Teknecik Elektrik Santrali’nde 9 Dolar Cent’e üretilen 1 kilowatt/saat elektrik enerjisinin, AKSA tarafından 16 Dolar Cent’e üretildiğini söyleyen Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, “Bu bir vurgundur” dedi.

Kanal SİM’de yayınlanan ve gazeteciler Mert Özdağ ile Ertuğrul Senova’nın sunduğu ‘Haber Toplantısı’ programına katılan EL-SEN Başkanı Tuğcu, KIB-TEK yöneticilerinin, söz konusu açıklamayı Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığını duyurdu.

“AKSA, Kıbrıs Türk halkı üzerinden 20 yılda 1.1 milyar Dolar kazandı, 1,2 milyar daha kazanacak”

Tuğcu, AKSA’nın sahibi Cemil Kazancı’nın, Kıbrıs Türk halkı üzerinden son 20 yılda 1,1 milyar Dolar kazandığını, UBP – YDP – DP Hükümeti ile imzaladığı Kalecik 3 sözleşmesiyle birlikte 1,2 milyar Dolar daha kazanacağını söyledi, Kazancı’nın, Forbes dergisine göre 3,4 milyar Dolarlık servetiyle, Türkiye’nin en zengin 4’üncü ismi olduğuna dikkat çekti.

AKSA ile sözleşmelerin yenileneceği her dönemde, “Türkiye’den kablo ile elektrik” konusunun gündeme geldiğini söyleyen Tuğcu, bunun mümkün olmadığını, sadece “göz boyamak adına” konunun gündeme getirildiğini kaydetti.

“ENTSO-E Türkiye’ye izin vermiyor”

Tuğcu, Türkiye’nin enterkonnekte sistem şeklinde Trakya üzerinden ENTSO-E’ye (Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği) “gözlemci üye” olarak bağlı olduğunu, ENTSO-E’nin esas üyelerinden birinin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu, bu nedenle birliğin, Türkiye’ye “Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile bağlanmasına izin vermediğini” vurguladı.

“Başbakanın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor”

Başbakan Ünal Üstel’in, “Türkiye’ye kablo ile bağlanma konusunda görüşmeler devam ediyor” şeklindeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını belirten Tuğcu, “Görüşmeler devam etmiyor. Siyasi boyut nedeniyle ENTSO-E buna izin vermiyor” dedi.

“Fizibilite raporu tamamlanmadı, Hükümetin tek taraflı fesih hakkı doğdu”

AKSA ile imzalanan son sözleşme olan Kalecik 3 sözleşmesinin “tek taraflı feshine” neden olabilecek maddelerden birinin, sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren geçen 1 yıl içerisinde, şirketin, kablo ile elektrik konusunda fizibilite raporu hazırlaması olduğunu anımsatan Tuğcu, şöyle devam etti:

“Ağustos ayında bu süre doldu. Başbakan Ağustos’ta, fizibilite raporunun henüz hazır olmadığını söyledi. 1 ay sonra başka bir programda, ikinci ayın sonunda raporun hazır olacağını söyledi. Yine hazır olmadı… Ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu, fizibilite raporunun hazırlanması için AKSA’ya 45 gün süre verdi, bu süre de geçti, yine hazırlanmadı. Aradan 4 buçuk ay geçti, rapor yok. Çünkü günümüz şartlarına göre, siyasi ve mali konular, Türkiye’den kablo ile elektriğe izin vermiyor.”

Elektrik kesintileri kapıda… “Egemen KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yine muhtaç kalabilir”

Kış aylarının gelmesi ve Teknecik Elektrik Santrali’ne yatırım yapılmaması nedeniyle elektrik kesintileri serisinin başlayabileceğini söyleyen Tuğcu, “Kurulu güç olarak 385 MW Teknecik’te, 175 MW da AKSA’da görünüyor. Biz Teknecik’te 245 MW kullanabiliyoruz. AKSA ise 110 MW verebiliyor. Ortaya 160 MW’lik bir güç çıkıyor. Pik değer 370 MW’a çıktığında, 10 MW da güneyden alıyoruz” dedi.

Ocak ve Şubat ayında Pik değerin daha çok artacağını belirten Tuğcu, “Öngörümüz, 420 MW’a ihtiyaç duyacağız. 50 – 60 MW açığımız oluşacak. Güneyden istenecek. Eğer bu talep kabul görürse, bir kesinti olmayacak. Ama kabul görmezse, kesintiler kaçınılmaz olacak. Egemen KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yine muhtaç durumda olacak” şeklinde konuştu.