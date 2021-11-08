Polisin “Toz Duman” adını verdiği ve 6 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi daha tutuklandı, 4 kişi daha aranıyor.

Polis olayla ilgili bir kişinin daha tutuklandığını, söz konusu zanlının ‘suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini’ mahkemeye aktarırken, 4 kişi daha arandığını belirtti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 7 zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal, Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarıyla yargılandığını açıkladı.

Sevinç, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen Toz Duman Operasyonda, Güney Afrika, Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyi bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı.

Sevinç, 27 Ekim tarihinde saat 09:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 1.I. R. O.’nin (E-25) tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis bahse konu kargo paketi içerisinde I. R. O.’nin huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan 2 kilo 300 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis memuru Mehmet Sevinç, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığını belirterek, yine ayni şahsın yönlendirmesi ile konu uyuşturucu paketini zanlı 2 L. E. U'ya teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, ayni gün zanlı 2 L. E. U.’nın Girne’deki ikamet adresinde, zanlı 3 U. E. U. ve zanlı 4 R. I.’nin tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı 2'nin Girne’de ikamet ettiği adreste 16:35 17:15 saatleri arasında zanlı 2, zanlı 5 O. M. ve zanlı 6 Y. U.'nun huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada; piyasa değeri iki buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını; 27 Ekim tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21 Eylül tarihinde Lefkoşa bölgesinde zanlı-1'den aldığı, 21 Eylül 27 Eylül tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

“Suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdi”

Polis, 27 Ekim tarihinde Lefkoşa'da ve Girne'de meydana gelen 2 kilo 250 gram Methamfetamine ile 4 kilo 340 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan huzurda bulunan Zanlı J.T. O.’nun 4 Kasım tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün 17:00-17:20 saatleri arasında zanlının Konut Sokak No:41 Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, yine ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmalarda R. O. I.'ya teslim ettiği ve içerisinde uyuşturucu madde olan valizi 20 Ekim tarihinde Nijerya Hava Limanında yine R. O. I.'nin yönlendirmesi ile tanımadığı bir şahıstan alarak KKTC'ye getirdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

4 kişi daha aranıyor

Polis, uyuşturucularla ilgili 4 kişinin arandığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.