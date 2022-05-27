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38 yeni vaka

38 yeni vaka

"Toplam 4857 test yapıldı, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4857  olup, 38 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

24 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4857 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.993.222         

Toplam Vaka Sayısı: 94.911                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.300                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 376               

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 366            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118

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