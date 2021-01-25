% 10.65 maaş kesintisi
Hükümet ‘maaş kesintisi’ için Yasa Gücünde Kararname yayınladı, Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağladı.
A+A-
Hükümet ‘maaş kesintisi’ için Yasa Gücünde Kararname yayınladı, Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağladı.
Sigortalılara ‘karantina’ ücreti Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında karantina ödeneğini de düzenledi, böylece, sigortalı temaslılar, zorunlu karantina sürecinde ödenek alacak.
Bu haber toplam 617 defa okunmuştur