% 10.65 maaş kesintisi

Hükümet ‘maaş kesintisi’ için Yasa Gücünde Kararname yayınladı, Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağladı.

Sigortalılara ‘karantina’ ücreti Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında karantina ödeneğini de düzenledi, böylece, sigortalı temaslılar, zorunlu karantina sürecinde ödenek alacak.