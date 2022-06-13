Yine kaza: 24 yaşındaki Onur Yiğit yaralandı

Yenierenköy’de dün sabah meydana gelen kazada yaralanan 24 yaşındaki Onur Yiğit, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis, kazanın Onur Yiğit’in yönetimindeki CF 435 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, cadde üzerinde bulunan ikametgahın bahçe duvarına çarpmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Polis Basın Bültenine yansıyan kazanın detayları şöyle:

“12.06.2022 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Yenierenköy’de, İstiklal Caddesi üzerinde, Onur YİĞİT(E-24) yönetimindeki CF 435 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, cadde üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Onur YİĞİT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”