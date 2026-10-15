Kültürümüz Kosova’da alkışlandı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Müzik Grubu, Kosova’da düzenlenen uluslararası festivalde özelde kentimizi genelde ise ülkemizi başarıyla temsil etti.

İBHDT Müzik Grubu Kosova nınulla müzik festivali’nde katıldı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Müzik Grubu, 1–5 Ekim 2026 tarihleri arasında Kosova’da gerçekleştirilen CIOFF Uluslararası Kosova NINULLA Müzik Festivali’nde kültürümüzü ve müziğimizi dünyaya duyurdu. Kosova’nın üç farklı bölgesinde sahne alan ekip, Kıbrıs Türk müziğiyle izleyicilerden büyük beğeni ve alkış topladı.. Kafile başkanlığını yürüten İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, festival kapsamında bölge belediye başkanları ve kültür-sanat temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek kültürel iş birliği için önemli temaslarda bulundu.

Kadirağa festivalle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu anlamlı yolculuğa verdikleri desteklerden dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi Meclis üyelerine ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.