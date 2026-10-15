YDÜ’nün araştırmacıları uluslararası kürsüde

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, hayvan sağlığı ve üreme bilimleri alanında dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları buluşturan iki büyük uluslararası kongreye katıldı. Polonya’da düzenlenen Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği (ESDAR 2026) Kongresi ile İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Buiatri Kongresi’nde (WBC 2026) bilimsel çalışmalarını sunan akademisyenler, güncel araştırmalarını meslektaşlarıyla paylaşarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Feride Zabitler Tepik ile Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı ve Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan’ın katıldığı kongreler, hayvan sağlığı ve üreme bilimleri alanındaki güncel araştırmaları farklı ülkelerden uzmanlarla buluşturdu.

WBC 2026, dünyanın dört bir yanından veteriner hekimleri İstanbul’da buluşturdu

İstanbul’da gerçekleştirilen 33. Dünya Buiatri Kongresi (World Buiatrics Congress – WBC 2026), geviş getiren hayvanların sağlık ve hastalıkları alanındaki bilimsel gelişmelere odaklandı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen kongreye, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler, veteriner hekimler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinden oluşan 3 bin 560 kişi katıldı.

Kongrenin bilimsel programında sürü sağlığı, hayvan refahı, besleme, üreme, enfeksiyon hastalıkları, antimikrobiyal direnç ve buzağı sağlığının yanı sıra akıllı tarım ve yapay zeka uygulamaları da ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi akademisyenleri, sunumlarıyla programa katkı sağladı. Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ayrıca bir oturumun başkanlığını üstlendi.

Hayvan üreme bilimindeki güncel çalışmalar ESDAR 2026’da ele alındı

Polonya’da düzenlenen Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği’nin (European Society for Domestic Animal Reproduction – ESDAR) 29. Yıllık Kongresi, hayvan üremesi alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdi. Avrupa Hayvan Üreme Koleji’nin (European College of Animal Reproduction – ECAR) 4. Sempozyumu ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, üreme fizyolojisi, üreme biyoteknolojisi ve klinik uygulamalara ilişkin güncel araştırmalar değerlendirildi.

Kongrede Yakın Doğu Üniversitesi’ni, ESDAR Kıbrıs ülke temsilcisi Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ile Prof. Dr. Selim Aslan temsil etti. Akademisyenler, hayvan üremesine yönelik çalışmalarını sunarken farklı ülkelerden araştırmacılarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu.