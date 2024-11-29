Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı tutuklandı
Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı tutuklandı

İskele’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı, tespit edilerek tutuklandı.

A+A-

İskele’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı, tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 16 Kasım’da polis tarafından yapılan denetimler sırasında, kontrol maksatlı durdurulan D.D.D’nin (E-22) yönetimindeki ve A.C.A. (E-20) ile A.C.Y’nin (E-22) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan Y.Y. (E-20), dün tespit edilerek tutuklandı

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur