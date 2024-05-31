Uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiği araştırılacak

Tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan 25 yaşındaki öğrencinin aracından metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildi.

Polis memuru Sıla Topbaş zanlı ile ilgili detayları mahkemeye aktardı.

Polis, Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi.

Zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıklayan polis, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin araştırılacağını ve beklenecek analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.