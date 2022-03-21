Üstel’den muhalefete: Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?

Ayşe GÜLER

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformunun ‘yangından mal kaçırır’ gibi Meclis’e getirilmediğini savundu.

Üstel, muhalefet başkanlarına “Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?” diye sordu, "demagoji yapacak halim yok. Bakanlar Kurulu’na da aynı sunumu yaptım” dedi.

“Bu yasayı hazır buldum. Bütün bakan arkadaşlarım alın teri yordu” diyen Üstel, AB dahil, her türlü görüşlerin alındığını öne sürdü.

Üstel, geçmişte de seçimlerin ertelendiğini savunarak, “Anayasaya saygımız var. Dışına çıkmadık, çıkmayız" dedi.

Belediyelerin birleştirilmesinde nüfusun ve coğrafik konumun kriter alındığını kaydeden Üstel, “Sayı 13,14,15’tir komisyonda tartışırız. 20 bin nüfusu kriter aldık, bucaklar bu şekilde oluşturuldu” şeklinde konuştu.