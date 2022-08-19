“Sadıkoğlu’nun yaptığı açıklamayı okuyorum, okuduğuma inanmıyorum!”

YENİDÜZEN’in “Ne varsa kaçak!” başlığıyla gündeme taşıdığı; İskele’deki ‘Uzun Group of Companies’e ait inşaatta çalıştığı sırada 21 metre yükseklikten düşen 49 yaşındaki Şirin Uçkun’un ölümünün hemen ardından inşaatın “kaçak olduğunun fark edilmesi” ve İskele Belediyesi tarafından mühürlenmesine, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’dan tepki geldi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adanır, “Sadıkoğlu’nun inşaatla ilgili basına yaptığı açıklamayı okuyorum, bir daha okuyorum ama okuduğuma inanmıyorum! Belediye başkanı “Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi” deyişine, şaka gibisiniz diyorum; çok kötü şaka!” ifadelerini kullandı.

Adanır, bir belediye başkanının, kendi belediye sınırları içerisinde 21 metre yüksekliğinde bir inşaatı denetlemekten ve yasaları uygulamaktan kaçınıp, yayınlanmış olan emirnamenin kakmasından bahsettiğini belirterek, “Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası”nın 3’üncü maddesine işaret etti:

“Hiçbir kimse, yetkili makamdan (Belediye) ruhsat almadıkça;

(a) Yol açamaz veya inşa edemez;

(b) Bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz veya izin veremez veya mevcut bir binayı yıkamaz”

İnşaat ruhsatını imzalama ve izni verme yetkisi olan belediye başkanının inşaata kaçak dediğini, ancak Fasıl 96’ya göre, inşaatı denetleme yetkisinin, inşaat ruhsatını veren belediyede olduğunu vurgulayan Adanır, “İnşaat Ruhsatı, Yapı Denetimi olmayan ve sorumluluk alanınız içerisinde 21 metre kaçak olarak yükselmiş bir yapıya, oturma/yaşama izni nasıl vereceksini?” diye sordu.

Adanır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, ölümlü iş kazası ile ilgili olarak Belediye Başkanı’nı bende aradım ve bana da iş kazası olan binanın kaçak olduğunu belirtmişti.

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun inşaatla ilgili basına yaptığı açıklamayı okuyorum, bir daha okuyorum ama okuduğuma inanmıyorum!

Belediye başkanı “Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi” deyişine, şaka gibisiniz diyorum; çok kötü şaka!

Bir belediye başkanı, kendi belediye sınırları içerisinde 21m (yaklaşık 7 kat) yüksekliğinde bir inşaatı denetlemekten ve yasaları uygulamaktan kaçınacak; dönüp yayınlanmış olan Emirname’nin kalkmasından bahsedecek, başka bir yasal uygulama olmasaydı diyecek…..

O zaman neymiş? Bir Belediye Başkanı yasal sorumluluklarını bilmesi gerekiyormuş.

Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası, madde3; Hiçbir kimse, yetkili makamdan (Belediye) ruhsat almadıkça;

(a) Yol açamaz veya inşa edemez;

(b) Bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz veya izin veremez veya mevcut bir binayı yıkamaz,…..

İnşaat ruhsatını imzalama ve izni verme yetkisi olan Belediye Başkanı, inşaat kaçak diyor….….

Fasıl 96’ya göre, inşaatı denetleme yetkisi, inşaat Ruhsatını veren Belediye’de olur (inşaat ruhsatı olmadığı için proje müellifleri de devrede yok)

Soruyorum;

İnşaat Ruhsatı, Yapı Denetimi olmayan ve sorumluluk alanınız içerisinde 21m kaçak olarak yükselmiş bir yapıya, oturma/yaşama izni (Final Approval) nasıl vereceksiniz….

ŞAKA GİBİSİNİZ! KÖTÜ BİR ŞAKA!

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