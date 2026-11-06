Hristodulidis, kasım ayı sonunda Amerika’ya gidecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis başkanlığındaki bir heyetin, kasım ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gideceği haber verildi.

Bu ziyaretle hedeflenenin adanın güneyine yeni şirketler ve yatırımlar çekilmesi yanı sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında uzman Kıbrıslı Rum profesyonellerin adaya dönüp yerleşmesi olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı ile “Invest Cyprus” tarafından 30 Kasım’da New York’ta “Minds in Cyprus- The Brain Gain Initiative” himayesinde bir panel düzenleneceğini kaydetti.

Etkinliğin, ABD’de çalışan Kıbrıslı Rum profesyonellerin, güneyde faaliyet gösteren ve nitelikli personel arayan işletmelerle doğrudan temas kurmasını amaçladığını yazan gazete, bu yeni çabanın Hristodulidis’in 2025 yılının nisan ayında ABD’de gerçekleştirdiği temasların devamı niteliğinde olduğunu anımsattı.

Gazete, bu çabaların elle tutulur sonuçlar verdiğini ve iki büyük Amerikan teknoloji şirketinin adanın güneyine yerleştiğini, ayrıca Kıbrıs’ta bilgi işlem alt yapılarına yönelik bir iş birliğinin sağlandığını belirtti.